Vandalen in Amersfoort gooien ramen NS-gebouw in met... bevroren vis

Hoera! Na vijf jaar eindelijk een flamingo-ei uitgekomen in DierenPark Amersfoort

Het is feest in DierenPark Amersfoort. Na vijf jaar is er een flamingo-ei uitgekomen. Dat is goed nieuws. Het dier wordt in de natuur bijna bedreigd. De laatste flamingo-eieren zijn in 2018 uitgekomen. Begin augustus werd bekend dat de Chileense flamingo’s zeven eieren hebben gelegd.