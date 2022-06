Vandalen vernielen tentoonstelling over mensenhandel, burgemeester boos: ‘Meld je’

Al 1900 handtekeningen tégen komst van Oekraïners in Soest: ‘Onze wijk is niet geschikt’

Burgemeester Rob Metz van Soest roept de daders op om zich bij hem te melden. Hij is verbijsterd over de vernielzucht. ,,Ik wil graag met ze in gesprek om erachter te komen wat hen ertoe dreef om de borden te vernielen.”

Onbegrijpelijk

Hij vervolgt: ,,Ik vind deze daad echt onbegrijpelijk. Vandalisme is natuurlijk nooit goed te praten. Maar bij deze tentoonstelling zegt het ook iets over hoe iemand denkt over mensenhandel. Je kunt de banieren mooi of lelijk vinden. En de plek toegankelijk of juist onhandig. Maar hoe dan ook, mensenhandel is een wezenlijk probleem. ” Voor zover bekend heeft nog niemand zich bij hem gemeld.