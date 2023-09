Vanuit het hele land werd Luca (11) geholpen om zijn grote wens te vervullen: ‘Dit is toch ongelofelijk?’

Nog altijd veel ongelukken met landbouw­voer­tui­gen: deze organisa­tie heeft een deel van de oplossing

Drukte op de akkers en dodelijke ongelukken op de weg: de oogsttijd staat voor de deur en dat betekent extra opletten voor boeren én burgers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het aantal ongevallen met landbouwvoertuigen blijkt lastig terug te dringen. Wat moet er gebeuren? In Nijkerk hebben ze een deel van de oplossing gevonden.