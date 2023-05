Veegwagenchaffeur overlijdt na ongeluk, vlak nadat Arthur zijn hand nog pakte: ‘Het is verschrikkelijk’

Superfan Ricky (65) is al zo’n vijftig jaar abonnee van Dierenpark Amersfoort: ‘Het is altijd een hoogtepunt’

Voor ruim 800.000 mensen per jaar is het DierenPark in Amersfoort een geliefd dagje uit. Voor Ricky van Norden (65) uit Driebergen is het veel meer dan dat. Zij en haar familie zijn al decennia lang vaste gast, vieren er verjaardagen en huwelijksfeesten, en de kinderen en kleinkinderen hebben allemaal een abonnement. ‘Vroeger waren er niet zoveel uitjes. Je keek je ogen uit!’