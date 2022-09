Veel geblaf en gespetter tijdens hondenzwemmen: ‘Ik ben zelf geen waterrat, maar Yara vindt dit geweldig’

Bezwaar maken tegen de WOZ-waar­de van je woning kan lonen (en soms juist niet): dit moet je weten

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is dit jaar naar een recordhoogte gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ben je het oneens met de hoogte van de woningwaarde? Dan kan het in een aantal gevallen lonen om bezwaar te maken. Daarmee kun je flink wat geld besparen, want verschillende belastingen zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde. Drie vragen en antwoorden.

30 augustus