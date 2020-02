Veel negatieve reacties op bijstandsuitkering voor vrouw uit Leusden die vluchtelingen in Calais helpt

Logeerka­bou­ter Harry moet Kattenbroe­kers nader tot elkaar brengen: ‘Er is een hoop eenzaam­heid’

13:46 Een logeerkabouter moet er voor zorgen dat het buurtgevoel terugkomt in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Harry is ontsproten uit het brein van Hans van Berkel (68), lid van het buurtbestuur van de wijk. 5 maart gaat ‘Harry’, zoals hij gedoopt is, voor het eerst logeren.