Veerle (21) wil eigen vintage kledingzaak, en bestrijdt vooroordelen: ‘Kopen toch ook tweedehands auto's?’

Huis te koop Ernst en Denise wonen in ‘hemels’ huis in de gezellige Amersfoort­se binnenstad, maar gaan nu tóch weg

Wonen in een charmant huis midden in de binnenstad van Amersfoort? Dat zagen Ernst en Denise Acherman wel zitten. Zestien jaar geleden trokken ze in de karakteristieke hoekwoning op Kerkstraat 12. De geplande drie jaren dat ze er zouden gaan wonen, werden er iets meer. Nu staat het huis te koop.

22 januari