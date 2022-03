Verandert Amersfoort in een ‘Havana aan de Eem’ met stadsbestuur zonder VVD? Dit zijn de opties

Twaalf jaar in de gemeente­raad zitten en je krijgt vanzelf een koninklij­ke onderschei­ding: is dat eerlijk?

Zit je twaalf jaar of meer in de gemeenteraad en stap je op, dan krijg je automatisch een koninklijke onderscheiding. Maar is een lintje niet bedoeld voor mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de samenleving? Niet iedereen vindt het terecht om mensen te onderscheiden louter omdat ze twaalf jaar in de bankjes hebben gezeten.

14:00