Verbouwing nieuw gemeentehuis Nijkerk loopt vertraging op: stijgen de kosten straks nóg meer?

Haasten van het werk en húp de kroeg in voor Oranje: ‘Was afwachten hoeveel mensen er zouden komen’

Het is pas Nederlands eerste wedstrijd in de poulefase, op een tijdstip waarop de laptop nog nauwelijks is dichtgeklapt én een WK waarbij het woord boycotten regelmatig valt. Veel drukte werd dan ook in de kroegen niet verwacht op maandagmiddag 17.00 uur. Maar niets blijkt minder waar: Amersfoort heeft er zin in.

21 november