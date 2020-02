Verdachte brief bij bedrijf in Leusden, politie aanwezig

Winkelaan­bod in Amersfoort steeds minder: ‘Je moet maar afwachten of ketens in de stad blijven’

7:15 Met het vertrek van Hudson’s Bay is de winkelleegstand in Amersfoort in een klap nog een stuk zichtbaarder geworden. Het door V&D in 1934 gebouwde warenhuismonument maakt pijnlijk duidelijk dat de retailproblemen in de binnenstad nog lang niet voorbij zijn.