Verdachte van diefstal auto gaat ervandoor, klopjacht met hoge snelheden door Amersfoortse woonwijk

Serie autobran­den in Amersfoort krijgt opvallend staartje: één van de voertuigen blijkt van de politie

De auto die in de nacht van maandag 31 oktober op zondag 1 november in brand is gestoken, blijkt een voertuig van de politie te zijn geweest. Op beelden is te zien dat een man de auto in de Amersfoortse straat de Ganskuijl doelbewust in vlammen zet.

7 december