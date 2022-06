Verdachte van moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996 binnenkort voor de rechter

De verdachte was in 1996 ook al in beeld, maar werd toen niet vervolgd vanwege een gebrek aan bewijs. De doorbraak in deze coldcasezaak is te danken aan informatie van een nieuwe getuige.

Duif werd op vrijdag 23 februari 1996 in de keuken van zijn flat aan de Ariaweg aangetroffen in een plas bloed door een huisgenoot. Hij was met één of meer kogels om het leven gebracht. Een dader van de moord, die veel weg had van een criminele afrekening, werd nooit gepakt.

Pro-formazitting

Duif, die een luxueuze levensstijl leidde, bezocht in de nacht voor zijn dood een discotheek in Hilversum. Na sluiting reed hij met een vriend naar het Zandpad in Utrecht om cocaïne te scoren. Duif zette de vriend om 07.00 uur thuis af. Toen de medebewoner van de onfortuinlijke Amersfoorter om 09.30 uur de woning verliet, zag hij zijn huisgenoot in bed liggen. Toen hij om 19.00 uur weer thuis kwam, was Duif niet meer in leven.

Na de aanhouding van de 54-jarige verdachte kreeg de politie nóg een tip. Of dit ook de gouden tip blijkt te zijn, is niet bekend.

Op 4 juli wordt de moordzaak nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een pro-formazitting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.