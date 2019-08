Verdachten van hondengevechten in Amersfoort voor de rechter

In oktober 2016 kwam de politie na een anonieme tip de hondengevechten op het spoor. Toen Daniel van de W. de woning van B. met een gewonde hond verliet, stonden agenten te posten. Van de W. werd in zijn woning in Zeist aangehouden. Kort daarna werd ook B. in haar woning gearresteerd evenals B.Y. in zijn huis in Soest. Hoe de vierde verdachte, D.Y., in beeld is gekomen is nog niet bekend.