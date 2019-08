Verdachten van hondengevechten: ‘Wij zijn geen criminele club’

UPDATE/VIDEODe Amersfoortse Stephanie B. (33) staat vandaag met nog drie mannen voor de rechter op verdenking van het organiseren van ten minste zeven hondengevechten. Verslaggever Rachel van Kommer is aanwezig in de rechtbank en doet verslag.

Het viertal, Daniel van de W. uit Zeist (35), de Soester broers B.Y. en D.Y. (33 en 35) en Stephanie B., wordt ervan verdacht tussen 2014 en 2016 in Amersfoort, Soest en Emmen ten minste zeven hondengevechten met minimaal veertien honden te hebben georganiseerd. Zowel Van der W. en B. kunnen niet uitleggen waarom zij meededen aan de hondengevechten. ,,Ik kan het zelf ook niet uitleggen", zegt B. zojuist in de rechtbank. ,,Ik weet niet hoe ik moet uitleggen dat ik wél van de honden hou en toch dit heb gedaan.”

Volgens B. en Van der W. is er in 2016 niet gegokt op het hondengevecht in het huis van B. ,,Het heeft niets met geld te maken. Dat zweer ik op het leven van mijn zoon. Ik hield met heel mijn hart van mijn honden. Ze hebben de gevechten en het afmaken nooit verdient", zegt B. Ook B.Y. zegt zijn honden te missen. ,,Ik mis mijn honden zo erg. Ik vind het zo erg dat ik het voor onszelf en de honden heb verpest.”

Criminele club

Justitie verdenkt de verdachten ervan een criminele organisatie te hebben gevormd die honden fokten voor de ringgevechten waar op kan worden gegokt. Ook zouden de verdachten de honden met niet toegestane dierengeneesmiddelen en handelingen hebben geprobeerd op te lappen. Zo zou de poot van een gewonde hond verkeerd zijn gespalkt en de wond van een andere hond met nietjes zijn gehecht. De vier verdachten ontkennen deel uit te maken van een criminele organisatie. D.Y. en Daniel van der W. beroepen zich op hun zwijgrecht. Stephanie B. zegt haar honden altijd zelf verzorgd en bekostigd te hebben en ook B.Y. zegt dat er geen sprake is van een criminele club.



De 16 van de 26 honden die in beslag zijn genomen en vervolgens zijn afgemaakt, hebben volgens B. geen eerlijke kans gekregen. ,,De honden waren niet agressief voor mensen en kinderen. Ze waren sociaal en misschien agressief naar andere honden. Maar dat hoort bij het ras. Dat geldt voor alle pitbulls en steffords in Nederland.”

De dierenpolitie is bij Daniel van der W. in Zeist geweest en trof daar een smerig huis aan met veel poep op de grond, aldus de officier van justitie. ,,Beide honden waren mager en hadden wonden en littekens." Volgens Daniel van der W. vinden de dierenpolitie en justitie honden die 'afgetraind en strak' zijn mager. ,,De honden kregen veel en goed voer. Dunja was mijn 'lieveling': die hond kreeg alles van mij en sliep bij mij."

In juni 2016 kwam de politie na een anonieme tip de hondengevechten op het spoor. Een wijkagent kreeg die maand usb-stick met beelden van een hondengevecht tussen twee pitbulls in een zogenoemde pit (een ring voor hondengevechten, red) in zijn postvak. Hij herkende op de beelden verdachte Daniel van der W. uit Zeist.

Daarop besloten agenten bij het huis van Stephanie B. te gaan posten. Daniel van de W. werd gezien toen hij de woning met een gewonde hond verliet. In oktober Van de W. werd in zijn woning in Zeist aangehouden. Kort daarna werd ook B. in haar woning gearresteerd evenals B.Y. in zijn huis in Soest. Hoe de vierde verdachte, D.Y., in beeld is gekomen is nog niet bekend.