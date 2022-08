Verdriet bij Waterlijn Amersfoort: Han Gerlings op 84-jarige leeftijd overleden

Gerlings was tot het laatst toe zeer betrokken bij de Waterlijn, vertelt pr-medewerker Frans Burgering. ,,Hij zat nog steeds in de redactie van ons lijfblad, de Waterspiegel. Hij kon het niet laten om nog steeds adviezen te geven over ons werk. Hij was een geweldige man om mee samen te werken’’, vertelt hij.

Gerlings werd in 2014 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was in 1995 ook initiatiefnemer van de Stichting Levende Historie in de stad. In 2007 was oprichter van de commissie Stoutenburg van Stichting Het Utrechts Landschap en tot 2014 was hij de voorzitter van deze commissie.