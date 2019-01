Verkeer op snelweg bij Barneveld stilgezet tijdens klopjacht op loslopende honden

Het andere hondje was in het water gevallen en kon niet zelf op de kant komen. Een omstander ging te water om het dier eruit te halen. Inmiddels zijn beide honden in goede gezondheid herenigd met hun baasje, schrijven medewerkers van de dierenambulance op Facebook.



Elke dag het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!