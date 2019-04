Verklede agent bezorgt pizza en betrapt jongen (17) met vals geld

Vrijspraak voor vrouw (28) na steekinci­dent: ‘Nóóit heb ik hem willen verwonden’

19:01 De politierechter in Utrecht heeft een vrouw vrijgesproken van het toebrengen van een ernstige steekwond bij haar toenmalige vriend uit Amersfoort. Of de Ermelose van 28 handelde met opzet of uit noodweer kon volgens de rechtbank niet worden vastgesteld.