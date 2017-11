Vermissing Hanno van Mil op tv

Vloer basisschool ’t Palet in Leusden is veilig

15:20 De vloer van basisschool ’t Palet in Leusden is veilig, zo meldt de gemeente Leusden. Uit onderzoek naar de draagkracht van de vloer is gebleken dat de situatie veilig is. Er zijn geen verdere maatregelen nodig. Woensdagmiddag worden de stempels weggehaald.