Vermiste Daphne Kramer (17) uit Leusden weer terecht

Het meisje werd in goede gezondheid aangetroffen, zegt woordvoerster Willemijn Pomper. De politie wil verder geen informatie geven over de zaak.

De familie vreesde dat Daphne in handen gevallen was van een loverboy, en liet zaterdag op de Facebookpagina Vermiste kinderen in Nederland & België een bericht plaatsen.