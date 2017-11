Vermiste Edwin Takens in Opsporing Verzocht

Burgerzoekactie

Takens is een gerenommeerd chef-kok. Hij verzorgt het restaurant van jazzpodium Bimhuis in Amsterdam en kondigt deze zomer aan dat hij de nieuwe eigenaar is van Brasserie Bakboord in Almere, het enige restaurant in Flevoland met een Bib Gourmand. Vier maanden later blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel dat hij nog immer geen eigenaar is van de zaak.