Vermiste Hannie (84) werd gevonden op 300 meter van haar woning: familie is hulpverleners intens dankbaar

Pic­nic-tuktuk doorstaat de elandproef niet op verkeers­plein in Soest

18:46 Je zou maar in Soest wonen en op dinsdagavond met Picnic de weekboodschappen hebben besteld. Ze gingen even niet door voor een handvol of meer huishoudens, omdat de bezorg-tuktuk uit de bocht vloog en op de zijkant terecht kwam.