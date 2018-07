Verplichte behandeling geëist voor afranseling met kandelaar

De 39-jarige Shantidebie B. uit Den Haag wilde in de zomer van 2016 uit het leven stappen, maar wist niet hoe. In de hoop dat híj haar zou doden, sloeg ze haar echtgenoot in Amersfoort tot bloedens toe met een zware kandelaar op het hoofd. Vandaag hoorde ze een voorwaardelijke gevangenisstraf en verplichte behandeling tegen zich eisen.