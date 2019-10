Verscherpt toezicht PrivaZorg beëindigd

VAN WIEG TOT GRAF Jan Kreulen: een goeie vent en bloedfana­tie­ke voetbal­lief­heb­ber

11:07 ,,Ik pak je na de wedstrijd wel mannetje’’, foeterde hij meer dan eens naar zijn tegenstander in het heetst van de strijd. Jan Kreulen was een temperamentvolle man en bloedfanatiek. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf zijn levensverhaal.