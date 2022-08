Vervallen pand in Amersfoortse binnenstad wekt woede van de buurt: ‘Schandalig’

Grootste winter­sport­ver­ko­per van Nederland wil naar Amersfoort, maar... regeltjes: ‘Er is geen plek voor ons’

15 miljoen euro omzet, 35 medewerkers en klanten in ruim zestig landen: Snowcountry, de grootste verkoper van wintersportartikelen in Nederland, is uit zijn jasje gegroeid in Stoutenburg-Noord. Het bedrijf wil dolgraag een grote fysieke winkel met magazijn openen in Amersfoort. De zoektocht verloopt door strenge regels teleurstellend. Het bedrijf speurt nu ook elders rond.

