Verwarde Bunschoter blijft maar op werk opdagen, ondanks ontslag en lokaalverbod

Wat moet je als politierechter met een 24-jarige man die zo verward is, dat hij keer op keer dezelfde fout begaat, zonder er erg in te hebben? En die steeds al zijn waanbeelden wil delen: dat hij in de cel hoort hoe bewakers gedetineerden informatie geven voor het plegen van inbraken.

In twee maanden tijd is A. al zes keer opgepakt door de politie in Bunschoten. Even wordt hij vast gezet, om vervolgens weer op straat te belanden. Want een misdrijf pleegt hij niet. Wel verschijnt hij keer op keer op zijn werk. Beter gezegd: bij zijn voormalige werkgever Bakkerij ’t Stoepje. Ondanks dat hij al geruime tijd is ontslagen.

A. snapt het niet. ‘Ik heb toch een arbeidscontract’, is zijn redenering. Dat hij inmiddels een lokaalverbod heeft, om hem weg te houden bij ’t Stoepje, dringt niet door. En dus belandt hij keer op keer voor korte tijd in de cel. En begint het riedeltje na zijn vrijlating weer van voor af aan.

Quote Hij hoort niet in het strafrecht thuis, maar in de zorg. Dat is zeker Francine den Hertog, advocaat

Volgens de rechter is er zo spoedig mogelijk een onderzoek nodig naar de geestelijke gesteldheid van A. Zo wordt hij verdacht van het stalken van een ex-collega. En drong hij zowel het politiebureau Baarn binnen én de gevangenis in Nieuwegein. Omdat hij vindt dat er opgetreden moet worden tegen bewakers die buiten hun boekje zouden gaan. Zaken die naar vermoeden, zich vooral in zijn hoofd afspelen.

Ontoerekeningsvatbaar

Als het aan A’s advocaat Francine den Hertog ligt, wordt hij uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard. Maar daarvoor wil de politierechter wel meer over zijn achtergrond weten. En dus hield ze de zaak aan, voor onderzoek. In september zullen dan niet één, maar drie rechters zich over de strafzaak van A. buigen. Tot die tijd zal hij volgens zijn advocaat regelmatig weer op het politiebureau zitten, omdat hij tóch naar zijn voormalige werk blijft gaan. ,,Hij hoort niet in het strafrecht thuis, maar in de zorg. Dat is zeker.”

