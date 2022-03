Verwijten na de verkiezingsstrijd in Leusden: ‘Populistisch verhaal en op de persoon gespeeld’

Is vrachtwa­gen­chauf­feur Damian (26) de knapste man van Nederland? ‘Dacht eerst: dit ga ik écht niet doen’

In het dagelijks leven rijdt Damian Besselsen (26) in een vrachtwagen. Maar zodra hij vrij is van werk kun je de Amersfoorter vinden in de sportschool, waar hij traint voor de verkiezing Misters of the Netherlands.

20 maart