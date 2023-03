Verzorgster van EFC’58 krijgt een druk weekje: kater na een nederlaag en een waslijst aan blessures

Column Promotie van de ‘Groenen’ naar de derde divisie: het is de kroon op de menselijke club die Eemdijk is

Het aftellen is begonnen voor Eemdijk. Dat de ‘Groenen’ in het dorp van ‘Blauwen’ en ‘Rooien’ opnieuw de stap naar de derde divisie gaan zetten, is een huzarenstukje. Het mooie is dat ze daarbij hun identiteit niet vergeten.