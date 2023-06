Veteranen motorrijders op bezoek bij zorgcentrum in Bunschoten vanwege Veteranendag

Hoe één clown het leven van bewoners van een zorgcen­trum verandert: ‘Hé tuttebel, ben je er weer’

Een clown in dienst van een woonzorgcentrum voor ouderen. Het klinkt misschien wat gek, maar het is in Amersfoort bij De Koperhorst hét middel om contact met bewoners te krijgen waarbij dat anders niet tot moeizaam lukt. ‘Ja, hallo. Stop maar hoor. Het is vals.’