Vijftien maanden cel geëist tegen biersjoemelaar uit Nijkerk

7:28 Een kwartier nadat mijn poëzieles aan een klas middelbare scholieren was begonnen, kwam er een leraar binnen. De leraar die was ingepland er het hele uur bij te zijn. Hij ging achter in het lokaal zitten en begon op zijn smartphone te kijken. Ik had net mijn gedicht over Mondriaan voorgelezen. We stonden stil bij zijn uitspraak Diep in het veranderlijke is het onveranderlijke. Wat stelden we ons daarbij voor? ,,Als mens verander je de hele tijd, maar er is ook iets dat altijd hetzelfde blijft’’, zei een jongen. Een meisje knikte instemmend.