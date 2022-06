Vijverconcert Kattenbroek gaat tóch niet door; corona gooit wederom roet in het eten

Na twee jaar kunnen de voetjes weer van de vloer bij het Vijvercon­cert in Katten­broek

Corona gooide twee jaar lang roet in het eten, maar eindelijk kunnen Amersfoorters weer naar het Vijverconcert in het Amfitheater in de wijk Kattenbroek. Het muziekfestijn wordt zondag 19 juni voor de 13e keer gehouden en is inmiddels uitgegroeid tot een buurtspektakel.

15 juni