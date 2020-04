Virtueel feesten met Dj-duo Lucas & Steve die op Koningsdag zonder publiek draaien bij Paleis Soestdijk

Mooi weer zorgt voor gevaarlij­ke drukte in de binnenstad van Amersfoort

18:06 Ondanks het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, was het vrijdagmiddag opvallend druk in het centrum van Amersfoort. Boetes voor overtreding van de coronavoorschriften zijn niet uitgedeeld, maar de gemeente drukt mensen op het hart de afstand van anderhalve meter in acht te nemen.