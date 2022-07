Vlammen laten weinig heel van camper in Soest

Gemeente Barneveld: 'Afwijzende teksten over homoseksua­li­teit horen niet in schoolgid­sen’

Reformatorische scholen in Barneveld mogen geen criteria over seksuele voorkeuren opnemen in hun schoolgidsen. Dat stelt het Barneveldse college in een reactie op schriftelijke vragen die Pro’98 vorige maand stelde. „Alle kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.”

13 juli