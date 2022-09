Vleermuis vertraagt bouw van nieuwe megakerk in Kootwijkerbroek

Het kerkgebouw zal onderdak bieden aan de leden van de ‘gereformeerde gemeente in Nederland’ in Barneveld, die in Kootwijkerbroek en directe omgeving wonen. Kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld, met 2750 zitplaatsen een van de grootste kerken in Nederland, is te klein geworden. Daarom wordt in Kootwijkerbroek een zelfstandige gemeente gesticht. De nieuwe kerk zal zevenhonderd zitplaatsen tellen, uitbreiding tot circa 1100 is mogelijk. De kerk wordt gebouwd aan de Walhuisweg, dicht bij de Puurveense Molen.