Vluchtelingen in noodopvang trekken het niet: koud, geen deuren en douche kan niet op slot

Het is even een verzetje. In de namiddagzon lopen Almajd (24) en zijn vriend Acmed (16) terug van het dorp over de snelweg naar ‘het kamp’ zoals ze het zelf noemen. Aan hun armen twee volle boodschappentassen met pakken sap, tissues en kleine etenswaren. Gehaald bij de Plus. ,,Ik kan net genoeg Nederlands om me in de winkel te redden”, zegt Almajd. Hij is ruim een half jaar in Nederland. Gevlucht uit Syrië samen met zijn 15-jarige broertje.



Het duo is blij even van het kamp af te zijn, waar ze samen met zo'n tweehonderd andere vluchtelingen sinds eind vorige week wonen in grote tenten. Al drie dagen op rij moest de politie er aan te pas komen, omdat bewoners door het lint gaan. De reden: onvrede en stress door de uiterst sobere voorzieningen.



Zo weigerden de eerste nacht drie mannen uit protest überhaupt binnen te komen. Ze brachten de nacht buiten door. Vrijdag draaide een man door, nadat hij met zijn vrouw en dochters aankwam. Acmed zag het gebeuren. ,,Hij wilde zichzelf iets aandoen met een elektriciteitskabel. Ook wilde hij zichzelf in brand steken.” Toen hij vervolgens medewerkers van het COA ernstig bedreigde werd de politie gebeld. ,,Ik zat in dezelfde bus toen we aankwamen. Zijn dochtertje heeft iets medisch. Hij trok het gebrek aan privacy en de gehorigheid niet.’’