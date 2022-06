Vluchtelingenopvang kan rekenen op begrip, maar leidt ook tot onrust in Amersfoort: ‘Vind 100 erg veel’

Greta kan geen kant op en dus deed ze mavo, havo en vwo: 'Ik mag niet studeren’

Er wappert nog geen rood-wit-blauwe vlag mét schooltas voor de 20-jarige Greta Isayan uit Amersfoort. Nog twee vakken moet ze halen. Maar de prestatie is er niet minder om. Ze stoomde op van mavo, via havo naar vwo. Dat laatste min of meer noodgedwongen. Greta uit Armenië wacht al twaalf jaar op een kinderpardon en mag dus geen vervolgstudie doen of werken.

