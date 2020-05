Vluchtend duo gooit duizenden euro's in weiland Terschuur

De twee inzittenden, een 22-jarige man uit Rotterdam en een 27-jarige man uit Den Haag, sloegen te voet op de vlucht het weiland in totdat ze bij een sloot aankwamen. Twee burgers hielden de vluchtende mannen daar tegen, meldt de politie. Een automobilist die getuige was van het incident gaf aan de politie door dat de mannen iets in het weiland hadden weggegooid.

De politie heeft met een hond gezocht en trof het duo op de Westerveldseweg aan. De melding van de automobilist bleek van grote waarde: agenten troffen in het weiland ruim 13.500 euro aan. De verdachten zitten vast. De politie onderzoekt waar het geld vandaan komt en of het legaal of crimineel verdiend geld is en wat de rol van de twee mannen daarbij is. De gecrashte auto is afgesleept en wordt ook onderzocht.