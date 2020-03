Voedselbank hongerig naar vrijwilligers in Soest en Baarn: ‘Dit is enorm dankbaar werk’

Hoe belangrijk zijn jullie voor Soest, Baarn en omgeving?

,,Ook al is ‘t Gooi een van de rijkere delen van Nederland, we merken dat de Voedselbank steeds harder nodig is. We helpen 500 gezinnen in Baarn, Soest, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren. In totaal zijn dat zo’n 1350 personen.”