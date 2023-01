Voertuig van weginspectie komt in berm vast te zitten en veroorzaakt file in Bunschoten

Oud-wethouder Kees (54) slikt zijn tranen weg als hij het goede nieuws hoort: hij is genezen van kanker

De woorden ‘we maken u beter’ spookten bijna een jaar lang door zijn hoofd. Kees Kraanen (54) beleefde een loodzwaar jaar in de strijd tegen uitgezaaide darmkanker. Na vele chemo's, bestralingen en operaties is hij weer kankervrij. De VVD’er maakt dinsdag tijdelijk zijn rentree in de Amersfoortse politiek. ,,Ik kreeg zóveel hartverwarmende reacties vanuit de stad.”

10 januari