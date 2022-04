Vogelgriep in Barneveld: acht pluimveebedrijven moeten worden geruimd, minister: ‘Impact is groot’

UPDATEIn Barneveld is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Niet alleen de 34.000 kippen van dit bedrijf moeten worden geruimd, ook al het pluimvee van zeven omliggende bedrijven wordt afgemaakt. Burgemeester Jan Luteijn is geschokt, net als landbouwminister Henk Staghouwer.

Het getroffen bedrijf waar het vogelgriepvirus werd vastgesteld, ligt aan de Peppelseweg. In een straal van één kilometer liggen nog eens zeven pluimveebedrijven. Die worden ook geruimd, in de hoop de verspreiding van het virus daarmee in te dammen. Alleen al op het getroffen bedrijf gaat het om tienduizenden kippen.

Er zijn verschillende varianten van de vogelgriep. In dit geval gaat het om de hoogpathogene variant, die vogels ernstig ziek maakt. De hoogpathogene variant kan ervoor zorgen dat het virus niet alleen de luchtweg- en darmcellen binnendringt, maar ook andere cellen van het lichaam, zoals die van de bloedvaten.

In Barneveld is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Alle vogels op dit bedrijf, én die van zeven omliggende bedrijven, worden afgemaakt.

Burgemeester Jan Luteijn laat weten geschokt te zijn. Barneveld is het hart van de Nederlandse pluimveesector. ,,Ik ben geschokt dat onze gemeente juist vandaag (Goede Vrijdag, red.) diep geraakt wordt. We leven ontzettend mee met de ondernemers, de gezinnen en de sector. Ik heb de betreffende ondernemer laten weten dat we zullen doen wat we kunnen om hen te ondersteunen.”

Het ruimen van de acht bedrijven gaat de komende dagen gebeuren. Maar daarmee is het nog niet klaar: de komende twee weken worden alle pluimveebedrijven binnen een straal van drie kilometer nauwlettend in de gaten gehouden. Daar wordt voortdurend onderzoek gedaan, dat gebeurt door middel van bemonstering. Dit om verdere besmettingen uit te sluiten.

10-Kilometerzone

In de 10-kilometerzone van het bedrijf liggen nog 229 andere pluimveebedrijven. Voor die zone geldt per direct een vervoersverbod. Dat houdt in dat niet alleen vogels niet vervoerd mogen worden, maar er mogen ook geen eieren getransporteerd worden vanaf bedrijven waar vogels worden gehouden.

Foto ter illustratie: een bedrijf (elders) waar eerder dit jaar vogelgriep werd ontdekt.

Minister Henk Staghouwer (Landbouw) is noemt de uitbraak een 'flinke tegenvaller’. ,,Na een paar weken zonder vogelgriepbesmettingen komt de besmetting in Barneveld, het hart van de pluimveesector, en eerder deze week in Lunteren, als een flinke tegenvaller. De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid. Hun gezinnen en de vele dieren die geruimd moeten worden.”

Hij benadrukt dat er gewerkt wordt aan een vaccin tegen vogelgriep: ,,We blijven ons inzetten om de gevolgen te beperken. Met onderzoek naar een effectief vaccin en het aanscherpen van bioveiligheidsmaatregelen.”

De vogelgriep is de afgelopen maanden nooit weg geweest. Sinds het virus in oktober 2021 werd aangetroffen op een bedrijf in Zeewolde, zijn er in het hele land preventieve maatregelen van kracht. Zo is er een landelijke ophok- en afschermplicht. Voor mensen met hobbyvogels geldt alleen een afschermplicht.

Barneveld vaker getroffen

Het is niet de eerste keer dat Barneveld zwaar getroffen wordt door vogelgriep. In 2003 werd het hele land en ook het 'kippendorp’ zwaar getroffen door vogelgriep. In het hele land werden toen ruim 1300 bedrijven geruimd. Ook in 2015 werd Barneveld getroffen door vogelgriep. Burgemeester Jan Luteijn: ,,Opnieuw wordt de hele sector sterk getroffen.”

