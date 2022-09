Vogelgriep op school voor dierverzorging in Barneveld: circa 1250 kippen en watervogels worden geruimd

Je ziet ze op festivals, bedrijfs­fees­ten, bruiloften én uitvaarten: de vlaggen en slingers van Angelique (50)

Angelique Dirkse (50) uit Soest maakt onder de naam Ibiza Flags alles wat wappert. Haar decoratieve vlaggen en slingers dansen in de wind en brengen sfeer op tal van festivals en evenementen. Kijk je er door je oogharen naar, dan kun je er een zonsondergang in zee in zien.

4 september