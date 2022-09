Vogelgriep slaat opnieuw toe in het hart van de pluimveesector: ‘Waar is het einde?’

Het is de zoveelste klap voor het pluimveerijke Barneveld: na een jaar waarin het virus opleefde en soms weer even leek te bedaren, is het opnieuw raak in de gemeente waar dik 3 miljoen kippen wonen. Vrijdagochtend sloeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alarm over een pluimveebedrijf waar het virus is gevonden. 41.000 leghennen worden een dezer dagen vergast.