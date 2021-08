Vogelopvang in Soest gesloten vanwege verdenking vogelgriep, gewonde dieren elders opgevangen

Rik stapt opnieuw over van Sparta Nijkerk naar rivaal NSC: ‘Ik voelde mij daar niet meer fijn’

28 augustus Rik Doppenberg was dolblij toen hij na twee goede seizoenen bij rivaal NSC opnieuw een kans kreeg bij Sparta Nijkerk, de club waar hij opgroeide. Een klein jaar later is de 21-jarige centrale verdediger een illusie armer. Hij koos opnieuw voor NSC. ,,Ik kwam in een dipje.”