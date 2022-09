Voor het derde jaar op rij is open dag op zorgboerderij afgelast: NVWA vindt risico op vogelgriep te groot

Voor het derde jaar op rij is de open dag van zorgboerderij 't Paradijs in Barneveld afgelast. Dit keer niet vanwege corona, maar omdat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bang is voor verdere verspreiding van vogelgriep.

,,We vinden dit onwijs balen en zijn er ook verdrietig over. Samen met onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers keken we al weken uit naar deze dag. Het zou weer de eerste keer worden in drie jaar tijd”, reageert het team van zorgboerderij 't Paradijs in Barneveld. De open dag stond gepland op zaterdag 10 september.

Eerdere edities konden vanwege corona niet doorgaan, nu gooit helaas een ander virus roet in het eten. 't Paradijs ligt immers middenin het door vogelgriep getroffen gebied. In Barneveld zijn de afgelopen tijd op twee plekken vogels met het virus gevonden: Bij MBO-school Aeres en op een pluimveehouderij. Binnen 10 kilometer van beide locaties mogen geen vogels of eieren vervoerd worden.

Ook 't Paradijs heeft ervaring met het beruchte virus: Eind vorig jaar werden alle 9400 kippen en kuikens preventief vergast. Dit omdat een dierenarts die de boerderij bezocht, even daarvoor op een boerderij in Zeewolde was geweest waar het virus bleek te heersen.

Dringend advies

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt het telefoontje naar 't Paradijs. Al is er geen sprake van een verbod: ,,Het gaat om een dringend advies", zegt woordvoerder René Loman. ,,Om de kans op verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, ook in het belang van de zorgboerderij en omliggende bedrijven.”

Deze en ook andere organisatoren die dit weekeinde de deuren wilden openen, geven volgens hem gehoor aan dat advies. ,,Of ze gelasten het op eigen initiatief af.” ’t Paradijs verplaatst de open dag nu naar juni 2023.

