Voorarrest verdachte moord Miranda Zitman weer verlengd

Burgemees­ter Bolsius stopt met opnemen weekvideo

17:39 Burgemeester Bolsius stopt na acht jaar met zijn wekelijkse videoboodschap, waarin hij ingaat op actuele zaken of vragen van Amersfoorters. In de toekomst zal de burgemeester de stad nog wel via de camera toespreken, maar dan onregelmatig en per video nog maar over één onderwerp.