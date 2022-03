Voorkeurstemmenkanon Angeliek Noortman (CDA): ‘Dieptriest dat veel mensen niet meer willen stemmen’

Einduit­slag verkiezin­gen in Amersfoort: wie is het stemmenka­non en wie valt tóch buiten de boot?

Na een hertelling donderdag en vrijdag is de voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort bekend. Wie is het grootste stemmenkanon van Amersfoort? Wie is minder populair? Welke partijen sleepten restzetels binnen? En hoe stemden Hoogland en Hooglanderveen? Een overzicht van de meest opmerkelijke uitkomsten.

18 maart