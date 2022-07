Voormalig VVD-raadslid (56) uit Amersfoort komt om bij noodlottig motorongeval in Duitsland

Vanuit het niets zó in het Amersfoortse stadsbestuur: het politieke wonder van Partij voor de Dieren

Van Ravenzwaaij was van 2006 tot 2010 lid van de Amersfoortse VVD-fractie. Toch stopte hij in 2008 al met zijn politieke werk omdat het niet te combineren was met nieuwe werkzaamheden. Hoewel hij niet lang raadslid was, betekende hij in die korte tijd veel voor de ontwikkelingen in Vathorst-West, werd bij zijn afscheid van de raad benadrukt door toenmalig burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper.