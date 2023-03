Voormalig wethouder van lokale partij probeert nieuw provinciebestuur Gelderland te smeden

Stormloop op kaarten voor wedstrijd tussen stuntploeg Spakenburg tegen PSV in KNVB-be­ker

Het was een drukke avond bij SV Spakenburg. Honderden supporters stonden bij de kantine in de rij om een ticket voor de halve finale in de KNVB-beker te bemachtigen. De club neemt het over twee weken in eigen huis op tegen PSV.