Voormalig YMCA-gebouw in De Glind klaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen, maar wanneer komen ze?

Michael de Wit, beheerder van het pand was direct positief over het plan om het gebouw beschikbaar te stellen voor de vluchtelingen. ,,Alles wat in eerste instantie nodig is, is al aanwezig,” zegt hij. ,,Er zijn voldoende bedden en beddengoed, we zijn bezig met het aanvullen van een voedselvoorraad en ik zorg nu ook voor wifi-versterkers, want voor deze mensen is het uiterst belangrijk dat ze contact kunnen onderhouden met anderen.”