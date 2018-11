Voorwaardelijke celstraf voor vrouw van Henk Koelewijn

Volgens de Utrechtse rechtbank heeft de 55-jarige Diana S. te weinig gedaan om tien van haar negentien kinderen tegen de agressie van haar man te beschermen. Volgens de rechtbank heeft S. niet zelf mishandeld.

De rechtbank houdt er in het vonnis rekening mee dat de kinderen hun moeder weinig tot niets kwalijk nemen. Koelewijn zelf werd in mei veroordeeld tot twee jaar cel voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkelen. Hij sloeg hen regelmatig hard, vaak met een lat. Hun moeder greep wel in, maar zorgde er niet voor dat het geweld definitief stopte. ,,U had met ze weg kunnen gaan of hulp kunnen zoeken. U bent verplicht om te zorgen dat uw kinderen veilig zijn. Zij zijn van u en uw echtgenoot afhankelijk, afhankelijk van uw bescherming”, stelt de rechtbank.

De rechtbank hield het bij een voorwaardelijke celstraf, omdat S. door de zaak al zwaar is gestraft. Ze heeft al twee jaar nauwelijks contact met haar nog minderjarige kinderen, die allemaal uit huis zijn geplaatst. ,,Ik heb maar een wens, dat ik mijn kinderen weer in mijn armen kan sluiten en dat ik weer een moeder kan en mag wezen”, zei de geëmotioneerde Bunschotense bij de inhoudelijk behandeling twee weken geleden. Ook wilden de kinderen geen vervolging van hun moeder, omdat ze haar niets kwalijk nemen. Volgens de kinderen is S. altijd ‘een lieve en zorgzame moeder’ geweest. De officier van justitie vond strafvervolging toch nodig ‘als signaal dat de ene ouder zich niet achter de ander kan verschuilen.’

Scheiden van Henk Koelewijn - van wie ze beweert zielsveel te houden - was voor Diana S. uit religieus oogpunt geen optie. De vrouw had naar de opvatting van de rechtbank de politie kunnen inschakelen. Door haar nalaten ging de stelselmatige mishandeling van het grote aantal kinderen door over een periode van minimaal twaalf jaar.

Koelewijn ging in hoger beroep tegen zijn vonnis.