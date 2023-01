Vrachtwagen met chemisch afval achtergelaten op A1 bij Amersfoort, bestuurder neemt de benen

Metamorfo­se verouderd Operaplein gaat van start: Hoogvliet en woontoren verrijzen uit zandvlakte

Het Operaplein in Amersfoort ondergaat een metamorfose. In de zomer van 2021 viel het zieltogende winkelcentrum in de wijk Schuilenburg al ten prooi aan de sloopkogel. Vanaf volgende maand begint de bouw van een woontoren van 35 meter hoog met zestig gloednieuwe appartementen, een Hoogvlietsupermarkt en een buurtruimte.

16 januari